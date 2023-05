L’ex calciatore dell’Inter, Fabio Galante, ha detto la sua nel prepartita della Finale di Coppa Italia che i nerazzurri giocano contro la Fiorentina

Intercettato ai microfoni di Inter TV nel corso del prepartita della Finale di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter, anche Fabio Galante ha detto la sua.

LE PAROLE –: «È la squadra dell’Inter che deve essere squadra, specialmente in queste finali. Più che un reparto è la squadra ad essere importante. Essere in finale di Coppa Italia per due anni consecutivi vuol dire continuità. I giocatori che sono stati scelti sono stati scelti bene e l’allenatore li ha migliorati. Cosa è cambiato non lo so, ha avuto alti e bassi ma per fortuna nello sprint finale ha ritrovato condizione fisica. Ci sono delle basi molto importanti. Mentalità data dal cammino europeo? Le gare europee danno consapevolezza della bravura e della forza della squadra. Sono stati bravi a cambiare anche ruolo, come Darmian. Malgrado l’assenza di Skrinair sono stati bravi e non ne hanno fatto sentire la mancanza. È migliorato il livello dell’attenzione della squadra. Un plauso ai due portieri, Onana e Handanovic, che sono entrambi forti».

L’articolo Galante: «La Finale di Coppa Italia per due anni di seguito significa continuità» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG