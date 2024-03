L’ex allenatore Giovanni Galeone esprime il suo parere su Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi, Gian Piero Gasperini e Beppe Marotta.

Tuttosport ha intervistato Giovanni Galeone che ha parlato anche di Inter. “Allegri e Gasperini sono in assoluto tra i migliori tecnici in circolazione. Ho avuto entrambi da giocatori e già allora erano due allenatori in campo. Sia Max sia Piero avevano la grande qualità di saper leggere la partita a gara in corso, capendo subito dove poter far male agli avversari”.

Sulla Juventus

“Max non ha molta qualità tecnica a disposizione per sviluppare un certo tipo di gioco. Ha giocatori di forza e potenza come Chiesa, quando sta bene, e Kostic. Sugli esterni non ha gente che salti l’uomo facilmente e dotati di grande dribbling per creare superiorità numerica. In mezzo gli manca un totem. In passato l’ho martellato di prendere Milinkovic Savic e Berardi, perché gli servivano giocatori del genere. Per la Juve sarebbero perfetti Gnabry (Bayern) o Saka (Arsenal), ma costano…”.

Allegri Massimiliano

La stagione dei nerazzurri

“Quest’anno non c’è storia: l’Inter è straordinaria, se poi le fanno qualche regaluccio arbitrale diventa inarrestabile. Giocano bene e hanno la rosa più forte. Inzaghi sta facendo un bel lavoro. Quando hai uno come Marotta, vinci: è il top player dei dirigenti. Non c’è niente da fare, fa la differenza. All’Inter in questi anni hanno saputo scegliere bene i giocatori. D’altronde quando Beppe era alla Juventus, la Juve dominava: va a Milano e vince pure con l’Inter. Sarà mica un caso…”.

