Il dirigente del Monza, Adriano Galliani, risponde così sull’interesse sul mercato per Di Gregorio e Colpani, accostati anche al Milan

Intercettato da alcuni giornalisti a margine dell’Assemblea della Lega Serie A, Adriano Galliani commenta il KO rimediato dal Monza contro il Milan e si sofferma sui temi di calciomercato legati al proprio club, con i gioielli Di Gregorio e Colpani accostati a diverse squadre, tra le quali proprio i rossoneri.

SU MILAN MONZA – «Stiamo facendo un campionato all’altezza, abbiamo perso 5 partite contro 5 grandi, va bene così. Al Monza piace sempre giocare, il Milan l’ha risolta con giocate di grandi campioni, va bene così».

COLPO A GENNAIO? – «Mercato? Ma che colpi, a gennaio mercato asfittico».

DI GREGORIO E COLPANI – «Di Gregorio è un fenomeno. Ma per lui e anche per Colpani non ho mai parlato con nessuno, né Inter, né Juve. Leggo che sono prenotati, ma non è così, non siamo un supermercato. Nessuno li ha prenotati, sono giocatori del Monza e del Monza restano».

