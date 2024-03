Gasperini: «Col Milan punto fortunato, con l’Inter risultato dilatato. Bologna Perdere ci è dispiaciuto molto». L’intervista

Gasperini intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio dell’Atalanta contro lo Sporting Lisbona ha fatto il punto sulla situazione della sua squadra in vista della partita di domenica contro la Juve.

GASPERINI – «Abbiamo fatto un punto col Milan un po’ fortunato, ma un grande punto dopo che venivamo da serie di vittorie per 2 mesi. Abbiamo perso con l’Inter, ci stava, anche se il risultato è stato un po’ dilatato per quel che è stata la partita. La delusione è stata col Bologna perché abbiamo fatto una buona partita soprattutto nel primo tempo e non solo. Ci è dispiaciuto molto perdere, ma questa è una squadra che reagisce. Noi abbiamo la fortuna di giocare spesso anche un po’ troppo, quindi quando vinci è vero che non assapori abbastanza la vittoria, ma quando perdi puoi rifarti subito. Stasera abbiamo fatto una buona partita, c’è stata una bella reazione con una bella qualità di gioco. Peccato non aver vinto ma siamo dentro».

