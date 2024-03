Ecco le parole a Sky Sport dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la sfida contro lo Sporting Lisbona

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha voluto parlare così della sfida d’Europa League contro lo Sporting Lisbona.

SULLA PARTITA – «Si poteva fare meglio viste le occasioni. Alcune, come i pali, abbastanza clamorose. Però il risultato è comunque positivo, ci giocheremo la qualificazione in casa e lo faremo nel modo migliore. Sul goal siamo stati un pochino lenti, eravamo troppo lontani dalla porta».

SCAMACCA – «Mentalmente era più sereno, ha fatto le sue giocate ed è stato anche sfortunato. Ha giocato bene, per la squadra. Se gioca così non ci sono problemi, i numeri li ha. Ha fatto un gran gol».

CALENDARIO – «Col Milan abbiamo fatto un grande punto, un po’ fortunato indubbiamente. La sconfitta con l’Inter ci stava, seppure il risultato sia stato troppo dilatato. La vera delusione è stata col Bologna. Vogliamo fare bene con la Juve».

LOOKMAN – «Ora è diventato uno che entra in gioco negli ultimi venti metri ed è sempre in grado di creare pericoli. È rapido e veloce, calcia benissimo ed anche tempista di testa. Ogni tanto lo sprono per diventare un giocatore più completo».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG