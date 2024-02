Gatti: «Inter-Juve non sarà decisiva. Voglio alzare un trofeo». Le dichiarazioni del difensore bianconero

Sul canale Youtube della Lega Serie A, Federico Gatti ha parlato di Inter–Juve e non solo. Le sue dichiarazioni.

COMPAGNI – «Bremer è più che un compagno, perché si è creata anche con lui un’alchimia pazzesca. Ma come con Danilo, Alex Sandro, Rugani. Imparo ogni giorno da loro, non ho tutta questa esperienza e imparo da loro qualsiasi cosa Vlahovic? È un ragazzo d’oro, sono legatissimo. Lui è un attaccante pazzesco, ora dobbiamo tenere i piedi per terra ed arrivare il più in alto possibile».

INTER JUVE – «L’ho vissuta l’anno scorso, è una partita sentitissima e bellissima. San Siro è uno degli stadi più belli d’Europa. Secondo me, sono le due squadre più forti d’Italia, però per me non è una partita decisiva perché ci sono ancora tanti tanti punti in gioco».

ATTACCANTI INTER – «Lautaro e Thuram sono due attaccanti molto forti, difficili da marcare. Si completano, hanno delle caratteristiche differenti. Però tutta l’Inter è forte, sono una squadra molto solida. Però vedremo, 90 minuti e vedremo».

TROFEO CON LA JUVE – «Il prossimo capitolo? Alzare un trofeo. L’ho già detto anche in passato, son sicuro che succederà e non vedo l’ora».

