Giroud “vede” il derby: oggi giornata fondamentale, il francese sarà valutato e da lì si capirà se potrà esserci

Giornata fondamentale in casa Milan per capire se Olivier Giroud potrà prendere parte al derby di sabato contro l’Inter.

L’attaccante, infortunatosi in questa sosta per le nazionali con la sua Francia, sta svolgendo un lavoro personalizzato e oggi dovrebbe essere regolarmente in gruppo. Pioli lo valuterà attentamente e prenderà poi una decisione in vista della stracittadina. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

