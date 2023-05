Gosens, Euroderby di ritorno nel mirino. Per il tedesco 7-10 giorni di tutore alla spalla per recuperare dall’infortunio

Gosens spera di limitarli a 7-10 giorni, in modo da esserci per la sfida contro il Sassuolo (sabato 13) o per l’Euroderby di ritorno del 16.

Inzaghi spera di riaverlo prima possibile sia perché il suo rendimento si sta rivelando importante sia per continuare l’alternanza con Dimarco. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L'articolo Gosens, Euroderby di ritorno nel mirino. Per il tedesco 7-10 giorni di tutore alla spalla proviene da Inter News 24.

