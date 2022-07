I bianconeri accelerano per realizzare due cessioni che facciano spazio ad un centrocampista argentino.

La Juventus lavora alle uscite di Arthur ed Aaron Rasmey per poi puntare eventualmente su Leandro Paredes che è ritenuto fuori dal progetto del Paris Saint Germain; lo riporta Sky Sport. Il brasiliano in passato vicino all’Arsenal è cercato dal Valencia di Gattuso e potrebbe trasferirsi in prestito, mentre si cerca di trovare l’accordo per la rescissione con l’entourage del gallese.

Negli ultimi giorni si è anche infortunato Paul Pogba di cui non si conoscono ancora i tempi di recupero, ma dovrebbe stare out diverse settimane; perciò i bianconeri puntano ad inserire un altro giocatore in quel ruolo. Una volta sistemate le due uscite la Juventus contatterà i parigini per vedere la fattibilità dell’operazione per l’ex Roma.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG