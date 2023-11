Jake Daniels, giovane attaccante del Blackpool, si scaglia contro Henderson per la sua scelta di trasferirsi in Arabia

Ai microfoni della BBC, Jake Daniels, giovane attaccante del Blackpool, ha aspramente criticato la decisione di Jordan Henderson di volare in Arabia Saudita.

LE PAROLE – «Quando ho fatto coming out mi ha mandato un messaggio di sostegno, scrivendomi che era orgoglioso di quello che avevo fatto. Vederlo trasferirsi in Arabia è stato quindi come ricevere uno schiaffo in faccia, davvero molto frustrante, ma immagino che venga pagato bene e che evidentemente il denaro significa di più per certe persone».

