A Radio Bianconera, Vincenzo Iaquinta ha parlato così verso Juve–Inter.

IAQUINTA – «L’Inter è favorita per la lotta allo scudetto, ma dentro ci metto anche la Juventus, perchè, se vinciamo domenica, siamo primi in classifica. Il campionato è ancora lungo, la Juventus non ha le coppe ed è avvantaggiata su questo. Io spero che la Juve rimanga aggrappata all’Inter fino in fondo e che si possa giocare il titolo. Allegri a me piace, perchè è un allenatore vincente, però vorrei vedere la Juve giocare un po’ meglio. Ho visto la Juve giocare contro la Fiorentina e dico che non si può giocare novanta minuti nella nostra area».

