Fabio Caressa, noto giornalista, ha svelato un interessante retroscena su Charles De Ketelaere, belga del Milan in prestito all’Atalanta

Intervenuto a Sky, Fabio Caressa ha parlato così di Charles di Ketelaere:

«Prima dell’inizio del campionato ho avuto la fortuna di parlare con Gasperini. De Ketelaere non era ancora arrivato in quel momento, e se fosse arrivato lui lo avrebbe fatto giocare da punta. Credo che debba ancora crescere un po’ fisicamente perché è molto alto e molto magro. Ha dei colpi fantastici e infatti questo lo dicevano fino ad un certo punti l’anno scorso quelli che si allenavano con lui al Milan. Dicevano che aveva colpi fantastici e poi in partita si perdeva. Nell’ultima parte di stagione si era tutto rabbuiato e sbagliava anche le cose facili».

