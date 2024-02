L’ex centrocampista Stefano Impallomeni ha detto la sua sulla gara di martedì scorso di Champions League lodando il sardo.

L’Inter ha vinto 1-0 contro l’Atletico Madrid riuscendo a non subire neanche un tiro in porta per tutto l’arco della gara; al ritorno però gli spagnoli potrebbero giocare in tutt’altro modo.

Sulla gara in generale

Stefano Impallomeni a TMW Radio ha sottolineato la grande gara che hanno svolto gli uomini di Inzaghi ma non si è detto certo del loro passaggio del turno. “L’Inter contro l’Atletico nel secondo tempo ha dominato. Questa squadra non ha più timore di nessuno. Gioca con grande determinazione e consapevolezza. E’ uscito fuori un 1-0 che non certifica però il passaggio del turno. Lì sarà una battaglia. L’Atletico mi è sembrato migliorato come pressing, palleggio e uscite. Sono tutti calciatori di qualità”.

Hakan Calhanoglu

Sui singoli

“Vedremo al ritorno. Ci sono stati gli errori di Arnautovic, abbastanza grossolani, ma poi ha segnato. Chi mi ha impressionato? La difesa, bene De Vrij, che ha avuto intraprendenza e spirito d’iniziativa. L’Inter si è liberata del timore di prendere gol. E’ una squadra ormai consapevole. Al ritorno non sarà semplice, perché in casa l’Atletico sa trasformarsi. E non mi meraviglierei se passassero loro. Barella ha fatto una grande partita. E’ migliorato nei tempi, nelle scelte. Non è soltanto incursore, è uno che si sacrifica e sa ragionare. Calhanoglu è stato un po’ impreciso. Sicuramente al ritorno è a rischio Thuram”.

Sulle sostituzioni e sugli esterni

“Per me Inzaghi ha azzeccato i cambi. Carlos Augusto è di spinta, tecnico, con Dumfries ha dato un grande apporto”.

L’articolo Impallomeni: “L’Inter non ha paura di nessuno ma non mi meraviglierei se passasse l’Atletico” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG