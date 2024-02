Le condizioni fisiche di Antoine Griezmann, attaccante francese dell’Atletico Madrid, dopo l’infortunio contro l’Inter

Apprensione in casa Atletico Madrid per le condizioni fisiche di Antoine Griezmann dopo la gara d’andata degli ottavi di Champions League contro l’Inter. L’attaccante francese è stato infatti costretto al cambio al 78′ per un problema alla caviglia destra. Nella conferenza post partita, Simeone ha fatto il punto sullo stop.

INFORTUNIO GRIEZMANN – «Per Antoine c’è una distorsione alla caviglia, ma dovrebbe trattarsi di nulla. Spero non sia nulla preoccupante. La caviglia è nobile, me lo ha detto un allenatore».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTER NEWS 24

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG