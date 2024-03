Brutto infortunio per l’attaccante del Bologna Karlsson. Ecco il comunicato ufficiale della società rossoblu sull’ex AZ

Brutte notizie per il Bologna che stamattina si è allenata a Casteldebole: si ferma per infortunio l’attaccante Karlsson causa distorsione alla caviglia sinistra (tempi di recupero stilati per 3-4 settimane). Ecco il comunicato.

IL COMUNICATO – La squadra prosegue la preparazione alla partita di sabato: oggi i rossoblù hanno svolto una serie di esercitazioni tattiche con partitella finale. Jesper Karlsson ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, con tempi di recupero di 3-4 settimane.

