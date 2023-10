L’esterno dell’Inter Federico Dimarco è stato lasciato in panchina per lasciare spazio a Udogie. Aria di turnover per l’Italia

Come riscontrato dalle formazioni ufficiali tra l’Inghilterra e l’Italia, Luciano Spalletti ha optato per un turnover massiccio nonostante la gara sia abbastanza decisiva per quanto concerne gli Europei 2024.

Se da una parte ci sono ben tre titolari dell’Inter, dall’altra parte invece è stato messo in panchina l’esterno sinistro nerazzurro Federico Dimarco per far spazio all’ex Udinese Udogie. Ci sono possibilità che venga messo nella ripresa.

L’articolo Inghilterra Italia, Dimarco in panchina. La situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG