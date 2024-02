Le parole di Lorenzo Insigne sulla nazionale: «Finchè gioco sarò disponibile e questo Luciano Spalletti lo sa»

Nell’intervista rilasciata alla FIFA, Lorenzo Insigne ha parlato della possibilità di tornare ad indossare la maglia della Nazionale in vista dei prossimi europei. Di seguito le sue parole.

«Io ho parlato già con il mister in maniera molto tranquilla. Con lui ho un ottimo rapporto e lui sa che finché gioco non ho intenzione di non pensare alla nazionale. Resta sempre il sogno di quando sei bambino. Io ho avuto la fortuna di giocare per l’Italia, di vincere un Europeo ed è stata una cosa indimenticabile. Anche se sono in Canada ho sempre dato la mia disponibilità ma ovviamente il CT fa le scelte per il bene della squadra e le rispetto. Se dovesse chiamarmi sarei felice di accettare la chiamata ma se non dovesse farlo sarei il primo tifoso della nazionale italiana, consapevole di dover fare ancora di più per metterlo in difficoltà».

