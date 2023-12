I nerazzurri sono in testa al campionato ma non sono riusciti a chiudere al primo posto il proprio raggruppamento in Champions League.

Due giorni dopo il pareggio a reti bianche con la Real Sociedad fa ancora discutere molto il turnover di Simone Inzaghi: l’Inter avrebbe potuto osare di più di quanto fatto per battere i baschi e qualificarsi agli ottavi da prima del girone. Invece i nerazzurri non saranno testa di serie e lunedì conosceranno la big da incontrare tra febbraio e marzo.

L’unica

Tuttosport fa notare come delle parecchie big già certe del pass per gli ottavi nelle ultime giornate, l’Inter sia stata l’unica a non schierare la propria punta di diamante, Lautaro Martinez. Bellingham, Kane, Mbappé e Griezmann hanno giocato tutti, all’appello manca solo Haaland ma solo perché infortunato.

L’importanza del Tricolore

Insomma appare chiaro come l’Inter abbia scelto in quale competizione impegnarsi a fondo: il quotidiano piemontese sottolinea inoltre che Inzaghi verrà giudicato per la vittoria o meno dello Scudetto a fine stagione. L’allenatore, a qualificazione agli ottavi raggiunta, ha solo agito di conseguenza rispettando i proclami di ogni singolo dipendente del club da inizio stagione in poi. L’obiettivo dichiarato è vincere il campionato per conquistare la seconda stella: nel caso venga mancato non è escluso che ci si separi dall’allenatore a fine stagione nonostante un contratto fino al 2025. Prematuro in ogni caso pensare a ciò: al momento l’Inter sta rispettando le attese.

