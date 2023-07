L’esperto di mercato Gianluca di Marzio ha fatto il punto sulla giornata intensa di mercato che sta attraversando l’Inter.

Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha fornito gli aggiornamenti sul mercato dell’Inter; ecco le sue parole. “Frattesi ieri è arrivato e oggi completerà le visite, il club nerazzurro ha annunciato i rinnovi di Bastoni e Calhanoglu, oggi verrà comunicato quello di de Vrij che ieri ha firmato un biennale“.

Stefan De Vrij

“L’Inter è entrata in corsa per Holm, su cui ci sono anche Atalanta e Juventus. L’Inter proverà poi a prendere a titolo definitivo Lukaku, come ufficializzato da Ausilio. Per Onana invece c’è ancora distanza tra domanda e offerta”. Lo Spezia chiede 15 milioni per Holm; si tratta di un terzino o esterno destro.

