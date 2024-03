Fabrizio Biasin non usa giri di parole, il giornalista ha svelato in cosa ha sperato in occasione del rigore di Inter-Genoa

Fabrizio Biasin è sicuro. Intervenuto a Tv Play il noto giornalista ha parlato così del rigore assegnato in Inter-Genoa.

RIGORE – «Ho sperato che quel rigore non venisse assegnato visto che si parla solo di questo da 3 giorni. Non si può discutere, però, del valore dell’Inter anche se il Genoa lo ha messo veramente in difficoltà».

