Appuntamento alle 13:00 per Inter-Bologna Primavera, match valido per la ventesima giornata di campionato: ecco la cronaca live

Alle ore 13:00 al KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti di Milano va in scena l’attesissimo incontro tra Inter Primavera e Bologna. Parliamo della sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Primavera 1: segui con noi la cronaca live dell’incontro.

CRONACA LIVE

1′ – Il match è iniziato!

3′ – Avvio rabbioso dei nerazzurri, si riversa subito in attacco la squadra di Chivu

6′ – Avvio a fiamma dell’Inter, pressing ed intesità per i padroni di casa, difende con ordine e non concede nulla il Bologna

6′ – Gioco momentanemente fermo, suro contrasto tra Svoboda e Kamate (ha la peggio il primo)

8′ – Si riprende a giocare, Bologna momentaneamente in 10

9′ – GOOOOOOOL DELL’INTER! Kamate posta in vantaggio Chivu! Gioco di prestigio del Francese che approfitta dell’errore in impostazione di Nezirevic e dribla l’avversario per poi infilare il pallone sul secondo palo con il sinistro dal limite dell’area

12′ – Bologna in confusione, ora è l’Inter a fare la partita, gli ospiti sembrano avere accusato il colpo

14′ – OCCASIONE INTER – Ma cosa ha fatto Kamate? Ripartenza palla al piede del nerazzurro che porta a spasso la difesa del Bologna per 25 metri, palla scaricata ad Akinsanmiro che impegna la retroguardia del Bologna

15′ – GOOOOOOOL DELL’INTER! – Stankovic raddopppia da calcio d’angolo! Crosso dalla bandierina che incontra la conclusione vincente del serbo (lasciato solo) davanti alla porta

22′ – Prova a riorganizzarsi il Bologna, timidi segnali di ripresa di Rosetti e i suoi che alzano il baricentro (senza comunque rendersi particolarmente pericolosi)

24′ – Giallo per Akinsanmiro

26′ – Ripartenza veloce di Sarr, Nezirevic lo ferma prima dell’ingresso in area

28′ – Si abbassano i ritmi, dopo un inizio caratterizzato da grande intesità ora diminuiscono verticalmente le occaisoni di gioco

29′ – TRAVERSA DI STANKOVIC, azione fotocopia del secondo gol da angolo, questa volta la sfera impatta il lego

31′ – Ammonito Amey

33′ – Giallo anche per Stankovic

36′ – Prima occasione Bologna, punizione di Baroncioni ad incontrare la botta al volo di Menegazzo: il tiro termina di poco alto

39′ – Amminoto Di Maggio

43′ – Occasione Inter, Sarr servito al centro dell’area effettua una girata col sinistro in un fazzoletto di terra, il tiro è deviato da Amey in angolo

45′ – 3′ minuti di recupero!

45′ + 2′ Ancora Inter, il sinistro rasoterra di Sarr da posizone defilata lambisce il palo e termina di poco a lato

45′ + 2′ – Gioco fermo, si è fatto male il talento del Bologna Diop

45′ + 4′ – Fine primo tempo!

45′ – Inizia il secondo tempo!

45′ – Cambio Inter: Berenbruch, esce Di Maggio

45′ Cambio Bologna: entrano Mangiameli e De Luca, escono Diop e Rosetti

48′ – Espulso Pessina, Bologna in 10! Il portiere ha steso Sarr lanciato a rete dopo un errore in impostazione dei suoi

50′ – Cambio Bologna: entra Happonen, esce Svoboda

53′ – Gioco fermo: si è fatto male De Luca (probabile lussazione alla spalla)

57′ – Esce De Luca in barella, entra Mercier

58′ – KAMATE! – Ennesima ripartenza a tutta velocità del nerazzurro, che sbaglia però la cosa più importante: il tiro, che termina a lato

60′ OCCASIONE INTER – Giocata s-pettacolare dei nerazzurri, velo di Akinsanmiro che lascia il pallone a Stankovic il quale piazza la conclusione murata dal portiere

61′ – GOOOOOOOL DELL’INTER! Sarr chiude virtualmente il match, imprendibile la sua ribattuta a mezza altezza da dentro l’area sulla respinta di Happonen ad una prima conclusione di Akinsanmiro

65′ – Cambio Inter: entra Spinaccè, esce Stankovic

66′ – Cambio Inter: entrano anche Zanchetta e Mosconi, lasciano il campo Quieto e Sarr

67′ – GOOOOOOOL DELL’INTER! Akinsanmiro trova il gol e chiude una partita mai in discussione, conduzione perfetta del meneghino che entra praticamente in porta con la palla tra i piedi dopo il recuper vincente del neoentrato Mosconi

73′ – Amministra l’Inter, la gara è ormai chiusa, ritmi bassi

73′ – GOOOOOOOL DELL’INTER! Doppietta di Kamate, il nerazzurro trafigge Happonen e confeziona il nono sigillo in stagione

75′ – Cambio Inter: entra Alexiou, esce Stabile

77′ – Cambio Bologna: entra Lai, esce Ebone

80′ – Ultimi dieci di gioco: partita che come spiegato non ha più nulla da raccontare

INTER BOLOGNA PRIMAVERA, IL TABELLINO 5-0

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 26 Miconi, 15 Stante, 6 Stabile, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 8 Di Maggio; 10 Kamate, 9 Sarr, 11 Quieto. A disposizione: 12 Tommasi, 14 Berenbruch, 22 Spinacce, 23 Maye, 27 Aidoo, 28 Mazzola, 30 De Pieri, 31 Zanchetta33 Alexiou, 34 Mosconi, 35 Zarate. Allenatore: Cristian Chivu.

BOLOGNA (4-3-2-1): 12 Pessina; 3 Nezirevic, 15 Svoboda, 6 Amey, 42 Baroncioni; 5 Hodzic, 8 Rosetti, 22 Diop; 4 Menegazzo, 67 Byar; 9 Ebone. A disposizione: 23 Gasperini,72 Happonen, 11 Ravaglioli, 18 Idaro, 28 Mercier, 47 Mukelenge, 53 Lai, 69 Tonin, 73 De Luca, 91 Mangiameli. Allenatore: Luca Vigiani.

Arbitro: Burlando Assistenti: Pelosi; Di Meo

Marcatori: Kamate 9′, Stankovic 15′, Sarr 61′, Akinsanmiro 67′, Kamate 73′

Ammonizioni: Akinsanmiro 24′, Hodzic 28′, Amey 30′, Stankovic 33′, Di Maggio 39′

Esplusioni: Pessina 48′

