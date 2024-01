L’impatto del figlio d’arte con la Serie A è stato al di sopra delle aspettative ma è sempre possibile migliorare.

L’Inter si prepara alla SuperCoppa italiana con il morale alle stelle dopo il 5-1 di Monza; non era per nulla scontato considerato che nelle ultime gare del 2023 e nelle primissime del nuovo anno i nerazzurri avevano dato segnali di poca brillantezza.

Protagonista ritrovato

La Gazzetta dello Sport dedica un lungo approfondimento a Marcus Thuram, attaccante che nel finale della gara dell’U-Power Stadium ha trovato un goal che sa di toccasana. Il francese non segnava da 4 gare e qualche mugugno (come quelli, molti di più, che lo hanno accolto all’inizio di questa nuova avventura) cominciava a sentirsi in sottofondo. È chiaro che la copertina resta di Lautaro Martinez così come è inutile sottolineare che il suo apporto non è mai mancato soprattutto in termini di assist; la Thu-La ha inciso in tutte e 5 le reti segnate in Brianza.

Marcus Thuram

Verso le SuperCoppa

Il rendimento di Thuram sta mietendo gli effetti delle poche reti segnate dai colleghi Arnautovic e Sanchez: la rosea evidenzia che il figlio d’arte ha già colpito tutte le squadre che contenderanno la SuperCoppa ai nerazzurri. Inzaghi lavora per affinarne la cattiveria sotto-porta e lui vuole battere il record personale di 13 goal in tutte le competizioni: a occhio sembra tutt’altro che un’impresa in questa stagione. La specialità della casa resta però l’assist: tra i centravanti dei top 5 campionati europei solo Watkins dell’Aston Villa al momento ha fatto meglio di lui (8).

L’articolo Inter contentissima di Thuram ma Inzaghi cerca di farlo crescere ulteriormente proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG