I nerazzurri non riescono ad esprimersi al 100% quando manca in attacco il capitano: era lecito aspettarsi di più dalle seconde linee del reparto offensivo.

L’Inter ha il miglior attacco della Serie A ed in generale in stagione ha segnato in tutte le gare tranne l’ultima, lo 0-0 di martedì contro la Real Sociedad che è costato la rinuncia al primo posto nel girone.

Delusioni

La Gazzetta dello Sport punta il dito contro Alexis Sanchez e Marko Arnautovic: per il primo si contano 2 goal (uno su rigore) in 440 minuti mentre per il secondo 1 sola rete in 385 minuti. Diciamo che a fine agosto in molti prevedevano che il reparto offensivo dell’Inter fosse più debole rispetto a quello della passata stagione ma lo splendido impatto di Marcus Thuram ha nascosto in parte i problemi.

Alexis Sanchez

Il pensiero dei dirigenti

La volontà di Marotta e Ausilio è chiara ed è quella di non intervenire sul mercato perché si ritiene che la rosa sia adatta al raggiungimento degli obiettivi prefissati. D’altronde anche quando si era capito che l’austriaco aveva ad Empoli accusato un infortunio non semplice si era scelto di non acquistare nessuno svincolato. Appare quindi molto molto improbabile che i nerazzurri comprino in inverno un quinto attaccante ma tutti si aspettano un’inversione di tendenza. I due succitati potrebbero avere un’occasione d’oro il 20 dicembre negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Bologna. La rosea però precisa che c’è sempre il discorso Mehdi Taremi del Porto che può essere aperto con 6 mesi di anticipo (è un obiettivo dell’Inter per giugno, quando cioè sarà svincolato).

L’articolo Inter: deludente il rendimento dei bomber di scorta, ecco cosa filtra in vista di gennaio proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG