Le condizioni fisiche di Hakan Calhnoglu, centrocampista turco dell’Inter, dopo l’infortunio delle ultime settimane

Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista della sfida contro il Bologna. Hakan Calhnoglu è infatti tornato ad allenarsi in gruppo nella seduta di oggi. Il turco, fuori dalla trasferta di Lecce, va quindi verso la convocazione.

Con tutta probabilità non partirà comunque da titolare, ma potrebbe subentrare a gara in corso. L’obiettivo è di riaverlo a disposizione per la gara di ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid.

