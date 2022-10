Due vittorie consecutive e ora arriva il ritorno importante contro il Barcellona in Champions League: Inzaghi ha un’idea per la sfida del Camp Nou

Non potendo contare ancora sul ritorno di Lukaku e con l’infortunio di Correa, il tecnico vuole sicuramente centellinare le forze in attacco. Sicuro del posto è Lautaro che contro il Barcellona ha già segnato, ma la sorpresa di Inzaghi potrebbe essere quella di spostare Mkhitaryan sulla trequarti e far rifiatare Dzeko, match winner col Sassuolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

