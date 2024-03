L’Inter Legends scende in campo, gli ex nerazzurri infiammano l’amichevole in Georgia, ecco il video della partita

L’Inter Legends continua a far commuovere i fan. Sotto il diluvio in Georgia gli ex nerazzurri hanno regalato emozioni ai propri tifosi. Ecco spuntare proprio una clip dell’amichevole andata in scena questa sera. Da Zanetti a Materazzi e tanti altre stelle che hanno scritto un pezzo di storia sportiva, tutte presenti nel video postato dal club lombardo sul proprio profilo Instagram.

INTER – «Emotions in black and blue»

L’articolo Inter Legends in campo, la clip della partita è da brividi – VIDEO proviene da Inter News 24.

