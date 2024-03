Mkhitaryan e Lautaro, inamovibili sulla scacchiera dell’Inter, sono accomunati anche da un destino identico: i dettagli

Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez formano una coppia consolidata nell’Inter, sempre impiegata da Simone Inzaghi indipendentemente dal turnover o dall’avversario.

Questi pilastri nerazzurri sono entrambi diffidati sia in Serie A che in Champions League, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. Un’altra curiosa coincidenza li accomuna: un giallo contro il Bologna li escluderebbe dalla prossima partita, mentre in Europa devono evitare l’ammonizione contro l’Atletico per non rischiare la squalifica nel turno successivo. Nonostante ciò, saranno naturalmente schierati in entrambe le competizioni. Oltre a loro, anche Asllani e Frattesi sono a rischio di squalifica nella Champions League.

L’articolo Inter, lo strano caso di Mkhitaryan e Lautaro: tutti e due… proviene da Inter News 24.

