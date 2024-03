Visita speciale in programma domani alla Pinetina, l’ex Presidente dell’Inter Massimo Moratti torna a fare visita ai nerazzurri, il motivo

Ecco arrivare la notizia che non ti aspetti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport in tarda serata infatti, domani – venerdì primo marzo – Massimo Moratti farà visita alla Pinetina. L’ex Presidente dell’Inter sarà ospite al centro sportivo Suning.

Il motivo? Molto semplicemente ritornare in quello che per anni è stato il suo quartier generale, per non dire, la sua seconda casa. A tal proposito, è previsto un pranzo tra lo stesso Moratti e Simone Inzaghi, con anche i dirigenti della società lombarda presenti all’incontro.

L’articolo Inter, Moratti torna alla Pinetina domani: il motivo della visita proviene da Inter News 24.

