I nerazzurri tornano in campo per cercare di dimenticare la delusione europea e per rimettere a distanza il Milan oggi vittorioso a Verona.

L’Inter è pronta per affrontare il Napoli nell’ultima gara della sosta per le nazionali. Inzaghi sceglie la formazione migliore a sua disposizione: i 120 minuti di mercoledì sera quindi non hanno prodotto particolari problemi sugli intoccabili del tecnico piacentino. Pavard ha vinto il ballottaggio con Bisseck mentre Acerbi torna al centro della difesa, panchina quindi per De Vrij. Sulla destra ci sarà Darmian, tutto confermato il resto del centrocampo; straordinari anche per il 35enne Mkhitaryan che non vuole saperne di saltare un match. In attacco spazio ovviamente a Thuram e Lautaro Martinez. Il Napoli ha giocato anch’egli in Europa anche se si è trattato di un giorno prima rispetto ai nerazzurri e per soli 90 minuti. Anche in questo caso c’è stata un’eliminazione per mano di una squadra spagnola, il Barcellona. Calzona stasera non rischia l’acciaccato Osimhen dal primo minuto, scelto al suo posto Raspadori; ecco le formazioni ufficiali.

Henrikh Mkhitaryan

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 49 Sarr, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 17 Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 8 Traoré; 20 Politano, 81 Raspadori, 77 Kvaratskhelia.

A disposizione: 14 Contini, 95 Gollini, 3 Natan, 6 Mario Rui, 9 Osimhen, 18 Simeone, 20 Zielinski, 24 Cajuste, 26 Ngonge, 29 Lindstrom, 30 Mazzocchi, 32 Dendoncker, 55 Ostigard.

Allenatore: Francesco Calzona.

