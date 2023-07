L’attaccante anglo-statunitense stuzzica più di qualcuno nella società nerazzurra ma i costi sono al limite del proibitivo.

L’Inter sta cercando di regalare ad Inzaghi un portiere in tempo per la tournée giapponese visto che al momento ci sono solo Di Gennaro e Filip Stankovic. I dirigenti ovviamente pensano continuamente al nuovo attaccante da acquistare dopo il voltafaccia di Lukaku.

Beto Betuncal

Secondo il Corriere dello Sport qualcuno dei nerazzurri ritiene possa essere addirittura un crack ma nessuno vuole investire 40 milioni; si cercherà di abbassare la cifra eventualmente. La situazione in attacco resta piuttosto delicata, offerte per Correa non ne arrivano mentre eventuali piani B rispetto a Balogun possono essere Beto che costa 30 milioni e Taremi su cui sembra più avanti il Milan.

