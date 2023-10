Sanchez è rientrato dopo gli impegni in Nazionale: l’attaccante completa il gruppo dell’Inter in attesa degli infortunati

In questi minuti Alexis Sanchez è arrivato ad Appiano Gentile. L’attaccante cileno, il Nazionale che mancava per completare i rientri per Simone Inzaghi, si è fatto attendere più del previsto. Ora, però, anche l’ultimo dei tasselli nerazzurri (esclusi gli infortunati Marko Arnautovic e Juan Cuadrado) ha raggiunto il gruppo ed è pronto per l’allenamento prima della partenza dell’Inter per Torino.

Lo riporta Sky Sport.

L’articolo Inter, riecco Sanchez: squadra al completo ad Appiano proviene da Inter News 24.

