Yann Sommer ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Juve-Inter. Di seguito le sue parole.

SUL MATCH – «Nel secondo tempo entrambe le squadre non volevano concedere rischi, per non prendere gol. Contro la Juve è molto difficile. E’ stato importante reagire dopo il gol subito. Nonostante tutto è stata una buona partita»

IL MIO FEELING CON LA DIFESA – «Devo dire che è bellissimo giocare dietro al blocco di difensori che abbiamo. Dobbiamo considerare che abbiamo preso il minor numero di gol tra tutte e questo è perché abbiamo un buon feeling e difendiamo davvero bene e per me, da portiere, questo è davvero ottimo».

QUANTO MI PIACE GIOCARE CON I PIEDI? – «Gioco diverse volte con i piedi perché mi permette di capire e di gestire la situazione. Ci permette di trovare diverse soluzioni, nonostante la pressione di uno stadio così caldo come quello della Juventus».

