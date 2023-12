I nerazzurri possono sorridere perché dall’infermeria arrivano segnali incoraggianti su diversi difensori tuttora ai box.

L’Inter è pronta a rituffarsi sul campionato dopo l’agrodolce pareggio con la Real Sociedad di martedì scorso che è costato il secondo posto nel girone di Champions League. Inzaghi con le sue scelte di formazione ha confermato per l’ennesima volta come la priorità assoluta sia la conquista dello Scudetto.

Rientro vicino

I nerazzurri si stanno allenando ad Appiano Gentile in vista della gara dell’Olimpico contro la Lazio, avversario ostico. La Gazzetta dello Sport ritiene che Pavard abbia buone chance di rientrare nella lista dei convocati perché già ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo, prima di proseguire individualmente. L’ex Bayern Monaco domani e dopodomani dovrebbe svolgere tutta la seduta coi compagni, se sarà così verrà sicuramente convocato anche se resta difficilissimo che giochi anche solo uno spezzone. Il francese in ogni caso ha bruciato le tappe visto che il 4 novembre, giorno del suo infortunio al ginocchio, si pensava che il 2023 fosse finito per lui.

Denzel Justus Dumfries

In miglioramento anche gli altri due

De Vrij e Dumfries si sono infortunati invece il 5 dicembre a Napoli e per loro non c’è ancora una data certa per il rientro: entrambi sono in miglioramento e possono sperare di rientrare contro il Lecce il 23 dicembre o il 29 a Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino. Nel frattempo Inzaghi continuerà a far ruotare i pochi che sono ancora a disposizione anche se dopo il recupero di Bastoni ed i segnali di crescita dati da Bisseck la situazione non è molto brutta.

