Wan Bissaka ha espresso il desiderio di trasferirsi all’Inter. Due possibili strade per vederlo in maglia nerazzurri, ecco i dettagli.

Il mercato del calcio è sempre ricco di speculazioni, voci e trattative che tengono sulle spine tifosi e addetti ai lavori. Tra i nomi che ultimamente stanno facendo molto parlare c’è quello di Aaron Wan Bissaka, il terzino del Manchester United, il cui futuro sembra essere sempre più un interrogativo aperto. Secondo le ultime notizie riportate dall’autorevole testata inglese The Athletic, l’Inter sarebbe nuovamente interesse al giocatore.

Interesse confermato

L’Inter sta valutando con attenzione la situazione di Aaron Wan Bissaka. Il club nerazzurro esplora le possibilità di rafforzarsi sulla fascia e il nome del giocatore del Manchester United è nuovamente emerso tra i potenziali obiettivi. Secondo quanto riportato da The Athletic, Wan Bissaka sarebbe aperto a un trasferimento in Italia, con l’Inter in pole position per accoglierlo.

Denzel Dumfries

Rifiuto al West Ham e future possibilità

Il calciatore, come indicato dalle fonti, ha recentemente rifiutato la possibilità di trasferirsi al West Ham, indice di un chiaro desiderio di indossare la maglia nerazzurra. La sua preferenza per l’Inter emerge non solo dalla decisione di declinare altre offerte, ma anche dalla sua apparente disponibilità a trasferirsi a Milano sia durante questa estate che, in alternativa, a parametro zero al termine del suo contratto attuale con il Manchester United, che scadrà nel giugno 2025.

Scenario di scambio con Dumfries

Tra le opzioni valutate, è emersa l’ipotesi di uno scambio che vedrebbe Wan Bissaka trasferirsi all’Inter e Denzel Dumfries fare il percorso inverso verso l’Inghilterra. Tuttavia, questa soluzione sembra non aver trovato concreto seguito al momento. Gli intermediari coinvolti hanno esplorato questa via, ma ad oggi non si registrano avanzamenti significativi che possano far pensare a un effettivo scambio tra i due giocatori.

Situazione in evoluzione

Il futuro di Aaron Wan Bissaka rimane quindi un tema caldo di questo mercato estivo. La sua versatilità e le sue prestazioni in Premier League lo rendono un obiettivo appetibile per l’Inter, che cerca di rinforzarsi in previsione della prossima stagione. Le decisioni del Manchester United sul possibile rafforzamento sulla fascia saranno determinanti per lo sviluppo di questa trattativa. Wan Bissaka, con la maglia dei Red Devils o quella nerazzurra, sarà sicuramente uno dei nomi da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

