L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha anticipato i temi della supersfida di domani contro la Juventus.

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa del derby d’Italia di domani. “La partita di domani è importantissima, non decisiva ma importantissima. Sarà combattuta, all’andata non venne fuori una partita entusiasmante. Domani giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi, affrontiamo una grande squadra che in campionato ha avuto il percorso simile al nostro. Stiamo cercando di preparare in questi giorni la partita nel migliore dei modi. Tutte le partite si giocano nel migliore dei modi. La classifica è simile, sappiamo l’importanza della gara, abbiamo grandissimo rispetto della Juve, ma ce la giocheremo nel migliore dei modi”.

La partita

“Abbiamo giocato tante volte in questi anni contro la Juve, domani sarà una partita molto equilibrata che dovremo usare tantissima testa e cuore, soprattutto essere pronti a fare una corsa in più per il compagno in difficoltà. I giocatori della Juve stanno facendo un percorso straordinario in campionato. A differenza nostra hanno giocato 24 partite e noi 30, quindi abbiamo avuto un grandissimo percorso e sono stati bravi loro. Con la Juve avremo fatto 8 partite negli ultimi due anni e mezzo con risultati diversi. Sarà una gara molto equilibrata che cercheremo di interpretarla bene fin dall’inizio“.

La pressione

“Tutte e due le squadre avranno la pressione, ma bisogna essere contenti giocare una gara simile. Normale che ci sia presisone, ma bisogna essere fieri di giocare una partite così. Sappiamo che avremo la spinta dei nostri tifosi e cercheremo di renderli felici”.

Dumfries Kaio Jorge

Su Allegri

“Ha vinto tanto, è un allenatore vincente, esperto, pratico. Mi piace molto come allenatore, abbiamo anche un’età diversa. Quest’anno ho visto un’ottima Juventus, sono stati molto bravi a tenere il passo dell’Inter e per farlo ci voleva una super squadra e loro lo sono stati”.

Sui singoli

“Dumfries ha avuto un ottimo inizio di stagione, poi ha avuto un problema a Napoli, ha avuto una lesione. Adesso sono contento di lui, ha lavorato molto bene, a Firenze è entrato nel modo giusto. Sta tornando il vero Dumfries, essendo un giocatore fisico ha bisogno di stare al 100%. In quel ruolo ha giocato benissimo Darmian, abbiamo inserito Buchanan che mi sta soddisfacendo. Chiaramente deve integrarsi nel migliore dei modi con la squadra, però sono molto contento di lui e penso che a breve ci darà una mano. Dimarco aveva fatto 3 ottime gare, aveva avuto un problemino, in Arabia aveva speso tanto e domenica ho optato per far giocare Carlos Augusto”.

Sull’ultimo arrivato

“È un ottimo giocatore, è un quinto a tutta fascia, ha ottimi valori fisici ed è bravo nell’1 contro 1. È un mese che sta con noi e sta migliorando sempre di più, verrà molto utile. Basta vedere l’esempio di Bisseck che giocava in un’altra nazione con un altro modulo, ma è stato bravissimo, è stata una spugna. Negli ultimi due mesi è un titolare effettivo dell’Inter che ci sta dando grande soddisfazione e penso che sarà così anche per Buchanan”.

Il vantaggio

“Sicuramente è un vantaggio giocare una partita a settimana, inutile negarlo e inutile parlarne. Noi chiaramente siamo contenti del nostro percorso in Champions e continuiamo sulla nostra strada. Febbraio sarà ancora più impegnativo perché giocheremo 6 partite per arrivare al 28 di febbraio”.

