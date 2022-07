Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi descrive l’obiettivo per la prossima stagione.

DAZN ha intervistato Simone Inzaghi ha descritto gli effetti benefici dell’arrivo di alcuni nuovi acquisti. “Parlare di rivincita non direi, avrei messo una firma grandissima per la stagione che abbiamo fatto lo scorso anno. Abbiamo fatto molto molto bene, abbiamo giocato un gran calcio per gran parte della stagione. Per farla diventare una stagione stratosferica è mancato lo scudetto, per due punti, cercheremo di farlo quest’anno, sapendo che abbiamo delle rivali che vorranno fare lo stesso e che si sono rinforzate moltissimo”.

Romelu Lukaku

“Lavoriamo dal 6 luglio con quell’obiettivo. Lukaku ha tantissimo entusiasmo, l’anno scorso poi ha fatto un’altra scelta. La società è stata molto brava a riportarlo all’Inter e sono molto soddisfatto di averlo qua. Già l’anno scorso siamo stati il miglior attacco, con Romelu avremo soluzioni in più. Mkhitaryan? È un giocatore che alla Roma mi aveva fatto gol sia con la Lazio che con l’Inter. L’ho conosciuto in questi giorni, veniva da un problema avuto negli ultimi mesi alla Roma, ora si è allenato nel migliore dei modi e la sua condizione sta salendo, sarà molto importante per noi”.

