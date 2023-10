L’Italia deve fare i conti con le esclusioni di Zaniolo e Tonali. Per il match contro Malta, è possibile che Barella parta dalla panchina

Come scrive Tuttosport, per l’imminente match di qualificazione a Euro24 tra Italia e Malta è molto possibile che l’interista Nicolò Barella si accomodi in panchina.

In vantaggio su di lui per affiancare Frattesi e Cristante, c’è infatti Giacomo Bonaventura.

