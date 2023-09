L’Italia U21, dopo il pareggio contro la Lettonia scende in campo contro la Turchia: Nunziata si affida a Baldanzi, occhio a Yildiz

Dopo il pareggio contro la Lettonia, l’Italia U21 scende in campo oggi alle 18.30 contro la Turchia. Trasferta delicata per gli azzurrini di Nunziata, che contro i turchi cercherà un cambio di rotta. Il ct si affiderà a Baldanzi, ma può contare anche su altri calciatori di esperienza come Bove, Miretti, Pirola, Colombo, Ruggeri e Casadei.

Dall’altra parte occhi puntati su Yildiz. Il giovane attaccante della Juve in bianconero gioca da trequartista o da seconda punta, ma contro l’Irlanda con la maglia della nazionale è partito da mezzala sinistra.

