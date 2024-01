Italiano sulla lotta Champions: «Erano punti importanti, la classifica è bellissima». Le parole dell’allenatore della Fiorentina

L’allenatore della Fiorentina Italiano ha parlato a SkySport dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Le parole anche sulla lotta Champions con il Milan.

PAROLE – «Dopo il primo tempo dovevamo fare qualcosa, ho pensato di farlo subito però dopo il gol annullato a loro era giusto mettergli un pericolo maggiore in avanti, attaccare la profondità e le linee difensive. Nel primo tempo siamo andati piano, eravamo lenti, nella ripresa abbiamo alzato il ritmo, la qualità, il pari sarebbe stato meritato. Erano punti importanti per la nostra classifica, peccato. Nel secondo tempo avremmo meritato di pareggiarla. La sensazione è che abbiamo margini di miglioramento enormi, sono pochi i gol che stanno arrivando per quello che produciamo e facciamo. La classifica nonostante tutto è bellissima, importante, nel girone di ritorno con tutte queste situazioni da migliorare possiamo ancora dire la nostra».

