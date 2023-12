Juve, buone notizie sul fronte dei recuperi in vista della Roma: le condizioni di tre dei calciatori bianconeri

Tra quattro giorni la Juve affronterà la Roma allo Stadium nell’ultima partita di campionato del 2023 e, secondo Sky Sport, tre big bianconeri potrebbero tornare a completa disposizione di Allegri.

Si tratta di Chiesa, Locatelli e Perin, per cui filtra ottimismo sul loro recupero a quattro giorni dalla sfida. Il primo aveva saltato la partita col Frosinone per un problema al tendine rotuleo, il secondo era uscito anzitempo a causa di una contusione e il terzo, acciaccato, era rimasto in panchina. Chiesa e Locatelli, tra domani e dopodomani, dovrebbero tornare in gruppo.

