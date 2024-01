Massimiliano Allegri ha convocato Luis Hasa per Juve – Frosinone. Il ragazzo della Next Gen indosserà la maglia numero 50

La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha svelato quale sarà il numero di Luis Hasa convocato dalla prima squadra per la Coppa Italia.

COMUNICATO – «

Giovedì 11 gennaio 2024.

Questa data, Luis Hasa, difficilmente se la dimenticherà.

Per il classe 2004 bianconero, attualmente in forza alla Juventus Next Gen, è arrivata la prima convocazione in Prima Squadra in vista della gara secca contro il Frosinone, all’Allianz Stadium, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La maglia di Hasa per la sfida contro i ciociari sarà la numero 50.

Per lui è la prima chiamata in Prima Squadra, in gare ufficiali, perchè la prima convocazione in assoluto è arrivata in occasione dell’amichevole di Cesena contro l’Atalanta, giocata il 12 agosto scorso.

Tornando alla sfida contro la squadra di Eusebio Di Francesco, per Luis avrà un sapore ancora più speciale in quanto è nato proprio in provincia di Frosinone, a Sora.

Hasa, che il 6 gennaio ha compiuto vent’anni, nella stagione in corso – quella 2023/2024 – ha esordito tra i professionisti e dopo circa metà annata sono già 17 le sue presenze in Next Gen, tra campionato e Coppa Italia Serie C. Poco prima di Natale, il 19 dicembre, con una bellissima punizione ha trovato anche il suo primo gol in Serie C, regalando un successo di estrema importanza alla squadra di Massimo Brambilla sul campo della Virtus Entella».

