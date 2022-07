Queste le parole parla il tecnico della Juventus, Max Allegri dopo il match pareggiato per 2-2 contro il Barcellona.

Max Allegri, allenatore della Juventus parla dopo il 2-2 contro il Barcellona, queste le parole ai canali ufficiali del club bianconero: “Abbiamo fatto un buon allenamento, sono contento del lavoro che stiamo facendo e di come procede la preparazione; potevamo fare più attenzione sui gol, ma va bene così. Kean ha fatto molto bene, così come Zakaria, che è in crescendo, e Rovella, che ha giocato 90 minuti e per lui non era facile.“

Parlando di Angel Di Maria: “Di Maria è un giocatore straordinario. È un campione ed è un piacere vederlo giocare. per noi è stato un grandissimo acquisto. Attenzione, il Barcellona è tornato grande, ha costruito una squadra importante per tornare a vincere. Questo pareggio vale tanto.“

Sulle assenze di Vlahovic e McKennie: “Vlahovic in panchina? Tranquilli: sarà pronto per la gara col Real Madrid. McKennie? Per noi è un giocatore importante, domani rientrerà con la squadra e sabato potrà giocare.“

