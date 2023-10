Juventus, dai leader Danilo e Bremer all’affidabilità di Rugani e il gioiello Huijsen: Allegri ha blindato la difesa. Numeri da Scudetto post Sassuolo

È vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Domani sera si torna all’Allianz Stadium per l’anticipo della decima giornata di Serie A contro l’Hellas Verona. La squadra bianconera è reduce dalla pesante vittoria nello scontro diretto col Milan, che ha portato Locatelli e compagni a due punti dall’Inter capolista e ad un solo punto di distanza dai rossoneri. Nel weekend i nerazzurri ospiteranno la Roma di Lukaku, mentre i rossoneri faranno visita al Napoli campione d’Italia. Un turno sulla carta favorevole per la Juve, chiamata ora a dare continuità dopo la ritrovata solidità difensiva. Dopo il clamoroso crollo col Sassuolo e i 4 gol incassati al Mapei Stadium, infatti, Allegri ha blindato la difesa.

Difesa Juve, porta inviolata da quattro giornate. I numeri post Sassuolo

La Juventus non subisce gol da ben 360 minuti, dalla clamorosa autorete di Federico Gatti nel recupero di Sassuolo-Juve. Proprio il difensore bianconero può essere considerato come il simbolo della svolta di questo inizio di stagione. L’ex Frosinone, dopo la panchina col Lecce, si è subito ripreso il posto da titolare, ritrovando la piena fiducia di Allegri. Gatti ha poi deciso il Derby della Mole, ha contribuito agli ultimi clean sheet di Szczesny e nelle ultime ore ha festeggiato anche il rinnovo fino al 2028. Da Gatti all’affidabilità di Rugani: il “gregario” di Allegri ha risposto presente anche in un match delicato come quello di San Siro contro il Milan. I numeri sono tutti dalla sua parte: nelle ultime due stagioni, quando Rugani è sceso in campo da titolare, la Juve non ha subito gol in sette partite su otto. Infine, ci sono le grandi certezze Danilo e Bremer, sempre più leader al centro della difesa, e il gioiello Huijsen in rampa di lancio. In attesa anche del rientrante Alex Sandro per allungare le rotazioni.

Attualmente la Juventus è la seconda miglior difesa del campionato con 6 gol subiti in 9 giornate. Fa meglio solo l’Inter con 5 reti. Il trend, però, è tutto dalla parte della squadra di Allegri: i bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata negli ultimi quattro turni ed escludendo il Sassuolo, sono solo 2 i gol subiti nelle restanti 8 partite. Numeri da Scudetto, difensivamente parlando.

