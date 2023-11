Sta per cominciare il derby d’Italia Juventus-Inter, posticipo domenicale della tredicesima giornata di Serie A.

Inizia un periodo denso di trasferte insidiose per l’Inter di Simone Inzaghi che fra pochissimo sarà di scena a Torino per affrontare la Juventus seconda in classifica con soli 2 punti in meno dei nerazzurri. Sono state consegnate le distinte con le formazioni ufficiali, Inzaghi se la gioca con la formazione migliore possibile ma ha la panchina corta in attacco visto che Alexis Sanchez non è stato convocato per una distorsione alla caviglia. C’è invece l’ex di turno Juan Cuadrado che torna in panchina dopo diverse settimane di assenza a causa di un’infiammazione al tendine del ginocchio. Confermata ovviamente la Thu-La in attacco, scelte obbligate in difesa. Le sorprese le regala Allegri che preferisce essere cauto con Locatelli: in regia quindi ci sarà il giovane Nicolussi Caviglia mentre in attacco Vlahovic vince il ballottaggio con Kean e Milik. Di seguito le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny, 4 Gatti, 3 Bremer, 24 Rugani; 27 Cambiaso, 16 McKennie, 41 Nicolussi Caviglia, 25 Rabiot, 11 Kostic; 9 Vlahovic, 7 Chiesa.

In panchina: 23 Pinsoglio, 36 Perin, 5 Locatelli, 12 Alex Sandro, 13 Huijsen, 14 Milik, 15 Yildiz, 17 Iling-Junior, 18 Kean, 20 Miretti, 47 Nonge.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 44 Stabile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

