Tramite i propri canali ufficiali, la Juventus Next Gen ha comunicato date e orari di due dei match in calendario nel mese di dicembre per la seconda squadra.

Il recupero dell’ottava giornata, contro la Lucchese, si disputerà il 6 dicembre alle ore 16.15. La 14esima giornata, con la trasferta in casa della Virtus Entella, è in programma invece il 19 dicembre alle 20.30.

The post Juventus Next Gen, fissati date e orari dei match con Lucchese e Virtus Entella. I dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG