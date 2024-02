La Juventus ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali l’acquisto di nuovo giocatore, che sarà subito a disposizione di Allegri

Carlos Alcaraz è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus, avversaria dell’Inter per lo scudetto. Ecco il comunicato pubblicato dalla società bianconera.

IL COMUNICATO – «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Southampton Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Carlos Jonas Alcaraz Duran a fronte di un corrispettivo di € 3,7 milioni, oltre ad oneri accessori di € 0,2 milioni, che potrà essere aumentato per una cifra non superiore a € 1,9 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo pattuito pari a € 49,5 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi».

L’articolo Juventus, UFFICIALE il colpo per centrare lo scudetto: i dettagli proviene da Inter News 24.

