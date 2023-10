Juventus Women, gioia Nystrom: in gol con la Svezia U23. L’attaccante bianconera a segno nel 3-0 sul Portogallo

Paulina Nystrom, attaccante della Juventus Women, in gol con la sua Svezia U23 nell’amichevole internazionale andata in scena ieri contro le pari età del Portogallo.

Le Scandinave si sono imposte col risultato di 3-0. Pregevole la marcatura della bianconera che in questa stagione ha trovato il gol, per ora, soltanto in Coppa Italia.

