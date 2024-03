Divertente siparietto in conferenza stampa con protagonista Jurgen Klopp: ecco come risponde a chi gli chiede chi gli è piaciuto dello Sparta

Jurgen Klopp protagonista di un simpatico siparietto in conferenza stampa. Un giornalista ha chiesto al tecnico del Liverpool, dopo la vittoria contro lo Sparta Praga, chi gli era piaciuto degli avversari, una domanda che lascia suggestioni di calciomercato. Ecco come ha risposto il tecnico tedesco, che ha dichiarato l’addio ai Reds a giugno per prendersi un anno di riposo.

PAROLE – «Lascio in estate. Oppure vuoi che lo porti in vacanza».

