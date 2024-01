Koopmeiners “gela” la Juve: «All’Atalanta sono molto contento, la rispetto troppo». L’intervista dopo la doppietta al Milan

Koopmeiners dopo la doppietta al Milan ha concesso un’intervista a Sky Sport in cui ha anche mandato un messaggio in chiave mercato alla Juve. Queste le dichiarazioni dell’olandese decisivo per la vittoria dell’Atalanta a San Siro per 1-2 nei quarti di finale di Coppa Italia.

KOOPMEINERS – «Sono molto contento all’Atalanta e ho troppo rispetto per lei. Vediamo…50 milioni sono troppi per me? Si, sono troppi soldi».

