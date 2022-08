La FIFA ha sospeso la federazione indiana per indebita influenza di terze parti, il mondiale femminile u17 cambia sede

La FIFA ha sospeso la Federazione indiana di calcio e denuncia una indebita influenza di terze parti negli affari dell’All India Football Federation (Aiff). Una decisione presa all’unanimità e con effetto immediato dal Consiglio dell’organo mondiale. Di seguito il comunicato della FIFA.

«La sospensione sarà revocata quando verrà abrogato l’ordine di istituire un comitato di amministratori per assumere i poteri del Comitato Esecutivo e quando l’amministrazione dell’Aiff riprenderà il pieno controllo degli affari correnti della federazione”, si legge. Al momento quindi la “Fifa Under 17 Women’s World Cup 2022, in programma in India dall’11 al 30 ottobre 2022, non può attualmente svolgersi in India come previsto. La Fifa sta valutando i prossimi passi per quanto riguarda il torneo e riferirà la questione all’Ufficio di presidenza del Consiglio se e quando necessario».

